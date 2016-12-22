В здании у политехнического колледжа в Керчи взорвался газовый баллон

В здании около политехнического колледжа в Керчи произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого пострадала женщина. Об этом рассказали РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на первом этаже двухэтажного здания, где располагалась местная религиозная организация «Добрая весть», на улице Войкова, 1-А. В МЧС рассказали, что после взрыва вспыхнул пожар, однако разрушений не было.

Из здания были эвакуированы 13 человек. Площадь пожара составила 6 кв. м. Пострадавшую женщину госпитализировали в Керченскую городскую больницу №1.



Представитель управления МЧС рассказал ТАСС, что, по предварительной информации, в здании заменяли газовые баллоны, и во время замены один из них уронили. В результате падения с него сорвало вентиль и произошла утечка.

На прошлой неделе в политехническом колледже студент четвертого курса Вячеслав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. В результате погиб 21 человек, пострадали 73.