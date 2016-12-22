Курс евро опустился ниже 75 руб. впервые с августа

Курс евро опустился до 74,97 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Минимальное значение курса доллара на торгах составило 65,155 руб. В последний раз евро торговался ниже 75 руб. 8 августа.

В начале сентября курсы евро и доллара дважды обновляли максимумы. Центральный банк 7 сентября установил курс евро на уровне 80,35 руб., днем ранее евро превысил 80 руб. на торгах Мосбиржи впервые с 2016 года. Доллар 6 сентября побил рекорд апреля 2016 года, дойдя до 69,23 руб. 10 сентября евро обновил уже максимум двух с половиной лет и достиг 81 руб., а доллар преодолел отметку 70 руб.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, а также глава Счетной палаты Алексей Кудрин связали новое падение рубля с ожиданием второго раунда антироссийских санкций США, о котором было заявлено в августе. Глава Минэкономразвития Маским Орешкин связал это с нестабильностью рынков развивающихся стран, причем подчеркнул, что в некоторых из них национальная валюта упала сильнее, чем в России, в частности в Турции, Аргентине, Бразилии и ЮАР.