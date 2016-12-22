Кремль отказался вторгаться в обсуждение акции «Возвращение имен»

Кремль не хотел бы вмешиваться в компетенцию мэрии Москвы в вопросе проведения акции «Возвращение имен». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, где лучше проводить мероприятие, сообщает корреспондент РБК.

«Это вопрос к городу, вопрос к Москве. Вопросы символизма тесно переплетаются с вопросами жизни города и позицией города, поэтому мы в эту компетенцию не хотели бы вторгаться», — сказал он.

Власти столицы ранее отказали в проведении правозащитной акции «Возвращение имен», организованной центром «Мемориал» на Лубянской площади 29 октября. Отказ связан со «вновь открывшимися обстоятельствами при проведении ремонтно-строительных работ, угрожающих безопасности жизнедеятельности, на территории Лубянской площади (в сквере у Соловецкого камня)». Мэрия предложила перенести акцию к памятнику «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова.



Позднее представители мэрии пообещали 22 октября встретиться с организаторами акции «Возвращение имен» у Соловецкого камня, чтобы оценить возможность проведения там памятного мероприятия.



С 2007 года акция ежегодно проводится 29 октября у Соловецкого камня на Лубянской площади Москвы. Участники зачитывают списки погибших в результате политических репрессий, ставят свечи и возлагают цветы.