Опубликовано видео схода с рельсов поезда на Тайване
Общество, 12:35
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Опубликовано видео схода с рельсов поезда на Тайване
Портал Taiwan News на своем канале в You Tube опубликовал видео крушения поезда на Тайване, жертвами которого стали 22 человека.
На кадрах видно, как поезд проносится мимо станции, сходит с путей и опрокидывается.
ЧП произошло в субботу, 21 октября, в регионе Илань. В момент катастрофы в поезде находились 366 пассажиров. Все восемь вагонов сошли с рельсов, пять вагонов перевернулись. Всего пострадали 187 человек.
Представитель тайваньской железной дороги сообщил, что до ЧП машинист предупреждал о низком давлении.
Ведется расследование для выяснения причин произошедшего.