Опубликовано видео схода с рельсов поезда на Тайване

Портал Taiwan News на своем канале в You Tube опубликовал видео крушения поезда на Тайване, жертвами которого стали 22 человека.

Видео: Taiwan News / YouTube

На кадрах видно, как поезд проносится мимо станции, сходит с путей и опрокидывается.

ЧП произошло в субботу, 21 октября, в регионе Илань. В момент катастрофы в поезде находились 366 пассажиров. Все восемь вагонов сошли с рельсов, пять вагонов перевернулись. Всего пострадали 187 человек.

Представитель тайваньской железной дороги сообщил, что до ЧП машинист предупреждал о низком давлении.

Ведется расследование для выяснения причин произошедшего.