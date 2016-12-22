Число жертв железнодорожной аварии на Тайване увеличилось до 22 человек

По меньшей мере 22 человека погибли, еще 171 пострадали в результате инцидента с поездом, сошедшим с рельсов на Тайване, передает Channel News Asia со ссылкой на администрацию Тайваньских железных дорог.
Там сообщили, что у десяти пострадавших серьезные травмы. Власти не уточнили, есть ли сейчас в поезде выжившие. Замглавы администрации Тайваньских железных дорог на пресс-конференции сообщил, что среди пострадавших есть гражданин США, сообщает Reuters.
Он также отметил, что поезд «был в очень хорошем состоянии», по факту инцидента ведется расследование.
Ранее сообщалось, что скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в тайваньском уезде Илань. В результате несколько вагонов опрокинулись. Изначально сообщалось о 17 погибших и 120 пострадавших.