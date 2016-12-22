На Тайване жертвами схода поезда с рельсов стали 17 человек
Общество, 14:07
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На Тайване жертвами схода поезда с рельсов стали 17 человек
На Тайване в результате схода пассажирского поезда погибли 17 человек, пострадали 101, в том числе машинисты. Об этом сообщили на тайваньской железной дороге, передает Центральное новостное агентство.
Инцидент произошел в уезде Илань. По данным экстренных служб, заблокированными остаются от 30 до 40 человек. На месте происшествия работают спасатели и медики. Как отмечается в сообщении, несколько вагонов опрокинулось.
О причинах схода поезда не сообщатся.