Минобороны передали очередной полк С-400 «Триумф»

Концерн «Алмаз-Антей» поставил Минобороны очередной полк зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

Отмечается, что по результатам начальных стрельб комплексы отработали без замечаний. В концерне добавили, что при передаче представителям Минобороны техника выводится на полигон Капустин Яр для проведения испытательных стрельб — противовоздушного боя с применением ракет-мишеней.

Предыдущий комплект системы «Триумф» ведомство получило в конце августа. Первый за год полковой комплект был передан Минобороны в июле.

В начале октября Россия заключила с Индией контракт на поставку ЗРК «Триумф». Речь идет о поставке пяти полков, общая сумма сделки превышает $5 млрд.

С-400 «Триумф» может поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км и уничтожать тактические баллистические цели на дальности 60 км. Цель системы могут обнаруживать на расстоянии до 600 км.