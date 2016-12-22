В Эр-Рияде допустили участие «Сибура» в проекте Saudi Aramco и Total

Российская нефтехимическая компания «Сибур» может войти в совместный нефтехимический проект Saudi Aramco и Total в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха.

По его словам, представители Эр-Рияда общались с НОВАТЭКом, а также совладельцем НОВАТЭКа и «Сибура» Леонидом Михельсоном. «Есть потенциал для «Сибура» в проекте Джубейль (СП Saudi Aramco и Total. — РБК)», — сказал аль-Фалех.

Министр пояснил, что планируется перерабатывать в нефтехимии около 3 млн барр. в сутки. И часть этого сырья может быть российским. «Поэтому СП между «Сибуром» и Aramco — одна из возможностей, так же как и вхождение в капитал российских компаний, особенно обладающих технологиями», — добавил он.

В конце августа Financial Times писала, что Saudi Aramco утратила бессрочную монополию на освоение нефтяных и газовых месторождений в Саудовской Аравии. Срок действия контракта ограничен 40 годами, при этом при необходимости он может быть продлен. По словам источников, изменение контракта призвано формализовать отношения властей с компанией, перед тем как иностранные инвесторы получат возможность инвестировать в капитал страны.