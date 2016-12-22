Двое осужденных сбежали из колонии в Ангарске

С территории колонии-поселения при ИК-15 в Ангарске сбежали двое осужденных, сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.

Исчезновение 24-летних Ивана Проворова и Родиона Урвачева заметили 20 октября. Уточняется, что Проворов отбывал пятилетний срок за угон, кражу и умышленное уничтожение имущества, а Урвачев — такой же срок за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. Оба они начали отбывать наказание в 2016 году.

Как поясняет ГУ ФСИН, на участке колонии-поселения заключенные находятся только под надзором администрации, могут носить гражданскую одежду, от подъема до отбоя могут свободно передвигаться в пределах учреждения, а с разрешения администрации — в пределах муниципального образования.

Для установления местонахождения сбежавших проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

В начале августа мужчина сбежал из колонии-поселения при ИК-20 на юге Приморского края. Его удалось задержать на следующий день. В конце сентября УФСИН сообщило, что трое заключенных колонии в Белгородской области сделали подкоп и готовились к совершению побега. Отмечается, что на момент обнаружения расстояние подкопа было незначительным.