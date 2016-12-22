Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори на Украине

На Украине зарегистрирована вспышка заболеваемости корью, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Ведомство призывает россиян учитывают эту информацию при планировании поездок и отмечает, что единственным средством против кори является вакцинация.

По данным Минздрава Украины, с 1 по 7 октября на территории страны были зафиксированы 554 случая заболевания корью, из них 397 — среди детей. Всего на Украине, по данным на 7 октября, корью болели 32,4 тыс. человек, в том числе 19,4 тыс. детей. При этом с начала 2018 года от осложнений после кори умерли 14 человек, включая 10 детей.

Причиной распространения заболевания, по мнению специалистов, является большое количество детей без вакцины от кори, посещающих детские сады и школы Украины.

В начале октября Роспотребнадзор также сообщал о вспышке сибирской язвы на Украине. Отмечалось, что фермер заболел сибирской язвой при забое скота на ферме в населенном пункте Меняйловка в Саратовском районе Одесской области.