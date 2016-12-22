Роспотребнадзор предупредил о вспышке чумы на Мадагаскаре

В восьми районах Мадагаскара зафиксированы 16 случаев заболевания чумой, четыре из которых привели к летальному исходу. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что из пяти лабораторно подтвержденных случаев в трех случаях была выявлена легочная форма чумы, а в двух — бубонная.

Роспотребнадзор отмечает, что с 1980 года чума почти каждый год регистрируется на Мадагаскаре, вспышка приходится на период с сентября по апрель. В среднем в республике чумой заболевают от 300 до 600 человек. Это 46% всех случаев чумы на африканском континенте.

Так, осенью 2017 года чума была зафиксирована в крупных мадагаскарских городах Антананариву и Туамаси. Тогда у большого числа заболевших была выявлена легочная форма этого заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), причиной чумы на Мадагаскаре являются плохие санитарные условия жизни и ненадлежащий доступ к медицинский услугам.

Роспотребнадзор призвал россиян учитывать ситуацию с чумой на Мадагаскаре при планировании путешествий в эту республику.

Чума передается человеку при контакте с инфицированными животными, в основном с грызунами. Бубонная форма чумы передается при укусе блох, а легочная форма — при контакте с зараженными людьми. На данный момент заболевание возможно вылечить при помощи антибактериальных средств. Так, для профилактики чумы используется вакцина.

Как отмечается на сайте ВОЗ, коэффициент летальности бубонной чумы достигает 30–60%. А легочная форма без лечения ​всегда приводит к летальным исходам. По данным Всемирной организации здравоохранения, чума чаще всего встречается на Мадагаскаре, в Демократической республике Конго и в Перу.