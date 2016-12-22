Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на Украине

На Украине и в Казахстане наблюдается вспышка сибирской язвы, россиянам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В Минсельхозе Казахстана сообщили о карантине в Катон-Карагайском районе с 21 сентября по 5 октября из-за вспышки сибирской язвы. Погиб фермер, первые симптомы заболевания появились после употребления в пищу зараженного мяса крупного рогатого скота.

На Украине также подтвердили один случай заболевания сибирской язвой в Саратовском районе Одесской области. Всего с подозрением на сибирскую язву были госпитализированы пять человек, но инфекция проявилась только у одного пациента. В Минздраве Украины предполагают, что люди могли заразиться при забое скота на ферме в населенном пункте Меняйловка, сейчас там объявлен карантин.

В августе Роспотребнадзор сообщал о вспышке сибирской язвы в двух районах Китая, тогда были госпитализированы 88 человек. Вспышка инфекции была зарегистрирована в провинции Хейлунцзян и автономном округе Внутренняя Монголия.