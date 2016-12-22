В Хабаровском крае перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

Моторная лодка с четырьмя рыбаками перевернулась на реке Горин в Хабаровском крае, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел еще 21 октября, гражданину 1993 года рождения удалось спастись. Утром 22 октября поисковики обнаружили тела 15-летнего подростка и 43-летнего мужчины, до сих пор не найден 30-летний мужчина, поиски продолжаются. В операции участвуют 14 человек и 5 единиц техники.

В августе в Мурманской области перевернулась моторная лодка с пятью пассажирами, погибли три человека. Инцидент произошел на правом берегу губы Пирттилакши Иовского водохранилища, в лодке находились двое мужчин 1980 и 1983 годов рождения, две женщины 1983 и 1988 годов рождения и ребенок 2013 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).