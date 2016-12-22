СК завел дело после гибели людей на водохранилище в Мурманской области

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после гибели трех человек в Иовском водохранилище. Об этом сообщила РБК старший помощник руководителя управления СК по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Дело завели по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По предварительным данным, 18 августа пять человек на моторной лодке прибыли на правый берег губы Пирттилакши Иовского водохранилища. Все они — двое мужчин 1980 и 1983 годов рождения, две женщины 1983 и 1988 годов рождения и ребенок 2013 года рождения — проживали в селе Зареченск Кандалакшского района Мурманской области. На следующий день они отплыли от берега и направились в Зареченск, по пути мужчина не справился с управлением, и лодка перевернулась.

Спасатели уже нашли три тела, в том числе ребенка, поиск еще двоих человек продолжается. Поисково-спасательной операции мешают высокие волны на озере и сильный ветер. «Пока еще продолжаются поиски, привлечены [к поискам] 32 человека и 17 единиц техники, из них от МЧС 26 человек, 12 единиц техники и 4 плавсредства», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.