Под Коломной столкнулись моторная лодка с баржей

Грузовая баржа столкнулась с моторной лодкой в месте слияния Москвы-реки с Окой в Московской области, по факту аварии организована проверка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«В лодке были двое — мужчина и женщина. Женщину вытащили из воды, поиски мужчины продолжаются», — сообщили в прокуратуре.

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона, в результате столкновения один человек погиб. Представитель регионального главка МЧС уточнил, что сообщение о происшествии поступило 22 августа в 23:35 мск.

В конце июня в Перми моторная лодка столкнулась с причалом на реке Кама. В результате один человек погиб, еще один смог спастись. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности двигателя лодки.