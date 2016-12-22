Мединский заявил о «превратных представлениях» молодежи об истории России

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что в России за прошедшие 20 лет выросло поколение людей, «которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны». Об этом он заявил на открытии Белградской книжной ярмарки, сообщает «РИА Новости».

По словам министра, во время работы в комиссии правительства по истории Второй мировой войны он много ездил по России и общался с молодежью. После этого Мединский пришел к выводу, что молодые люди «либо ничего не знают [об истории России], или у них голова забита всякой чушью». По мнению главы Минкультуры, российская молодежь черпает исторические знания из голливудских фильмов, компьютерных игр и статей в интернете.

В начале октября стали известны результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым более 90% россиян читают литературу, из них 30% отдают предпочтение книгам по истории и историческим романам.