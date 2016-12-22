Синоптики сообщили об усилении урагана «Уилла» в Тихом океане

Ураган «Уилла», находящийся в настоящий момент в акватории Тихого океана, усилился до четвертой степени. Об этом сообщается на сайте Национального центра предупреждения ураганов США (NHC).

В настоящий момент ураган находится примерно в 370 км к юго-западу от мексиканского муниципалитета Кабо Корриентес в штате Халиско. Ураган движется на северо-запад со скоростью чуть более 9 км/ч. Максимальная скорость ветра в центре урагана составляет 225 км/ч. По прогнозам синоптиков, ураган достигнет юго-западного побережья Мексики днем 23 октября, принеся с собой ливни.

В сентябре на юго-западное побережье Мексики и мексиканский полуостров Калифорния обрушились ливни из-за урагана «Роса». Тогда скорость ветра в центре урагана достигала 275 км/ч.