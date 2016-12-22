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Ураган «Роса» в Тихом океане достиг четвертой категории
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Ураган «Роса» в Тихом океане достиг четвертой категории
Общество, 10:05
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Ураган «Роса» в Тихом океане достиг четвертой категории

Ураган «Роса» в Тихом океане усилился до четвертой категории. Об этом сообщает Национальный центр ураганов США.

Отмечается, что ураган находится в 975 км от побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния. Скорость ветра внутри урагана достигает 230 км/ч с порывами до 275 км/ч.

CBS8 со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США уточняет, что в выходные «Роса» будет ослабевать, однако может вызвать сильные осадки в юго-западной части США в начале следующей недели. Центр ураганов отмечает, что волны, вызванные «Росой», ожидаются на юго-западном побережье Мексики и мексиканском полуострове Калифорния.

В середине сентября на американские штаты Северная и Южная Каролина обрушился ураган «Флоренс», он вызвал сильные дожди и наводнения. Из-за урагана в США отменили более тысячи авиарейсов. Впоследствии он ослаб до тропического шторма. По сведениям аналитиков Moody’s, штаты Южная и Северная Каролина из-за урагана понесли ущерб на сумму от $38 млрд до $50 млрд. По последним данным, погибли 48 человек.

Теги: стихия , Мексика , ураган , Тихий океан
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