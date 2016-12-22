В МВД назвали виновного в ДТП с автобусом в Подмосковье

Столкновение автобусов «ПАЗ» и «Ивеко» в Подмосковье, в результате которого погибли четыре человека, произошло по вине водителя «ПАЗа», сообщили РБК в главном управлении МВД России по Московской области.
«Водитель автобуса «ПАЗ» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Ивеко», — сказали в областном МВД, уточнив, что все погибшие и пострадавшие находились в «Ивеко», в то время как «ПАЗ» был пуст.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД, «Ивеко» ехал из города Дмитров в село Рогачево.
ДТП произошло в Дмитровском районе Подмосковья в воскресенье, 21 октября. В региональном главке МВД сообщили РБК, что в аварии погибли четыре человека. В Дмитровскую городскую больницу доставили 13 пострадавших, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.