ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,43 64,80 EUR Нал. 76,48 74,73 USD Бирж. 65,49 -0,33 EUR Бирж. 75,42 -0,00 USD ЦБ. 65,81 +0,09 EUR ЦБ. 75,32 -0,25 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 6625,30 +45,30 IMOEX 2344,79 -1,42% RTSI 1126,97 -1,16% Brent 80,16 +0,69% DJIA 25444,34 +0,26% Nasdaq 7448,21 -0,49%
В МВД назвали виновного в ДТП с автобусом в Подмосковье
Лента новостей
В Московской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана 20:06, Общество Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 20:00, РБК и Barilla Мнучин рассказал о переговорах по отключению Ирана от SWIFT 19:52, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 19:51, РБК и Thomson Reuters В МВД назвали виновного в ДТП с автобусом в Подмосковье 19:47, Общество «Спартак» потерпел третье подряд домашнее поражение в чемпионате России 19:26, Спорт Число госпитализированных после нападения в Керчи выросло до 50 человек 19:26, Общество Почему США решили выйти из одного из основных договоров холодной войны 19:25, Политика Фигуранта дела о взрыве на заводе в Гатчине отправили под домашний арест 19:13, Общество Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 18:57, РБК и Инвитро Три страны из G7 осудили убийство журналиста в саудовском консульстве 18:34, Политика Четыре человека погибли в ДТП с маршруткой и автобусом в Подмосковье 18:34, Общество В Бельгии не исключили отказа от поставки оружия в Саудовскую Аравию 18:19, Политика Число жертв железнодорожной аварии на Тайване увеличилось до 22 человек 18:04, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 17:58, РБК и Мираторг В американском клубе при обрушении пола пострадали 30 человек 17:35, Общество Песков прокомментировал возможность обсуждения ДРСМД Путиным и Болтоном 17:19, Политика Певицу Аниту Цой госпитализировали 17:11, Общество Все пропало: кто устроил одну из крупнейших афер на рынке Forex 17:10, Финансы Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 16:54, Спецпроект РБК PINK Горбачев прокомментировал отказ США от ДРСМД словами «не от большого ума» 16:49, Политика Трамп сравнил послания Ким Чен Ына с «любовными письмами» 16:47, Политика Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Арсенал». Онлайн 16:30, Спорт «Зенит» в меньшинстве проиграл «Динамо» в чемпионате России 16:26, Спорт В Казани из-за задымления в медцентре эвакуировали более 300 человек 16:24, Общество Емельяненко ушел с поста главы Союза ММА России 16:22, Общество Минфин США счел недостаточными объяснения Эр-Рияда по гибели журналиста 16:14, Политика В Северной Осетии произошел второй за сутки пожар на заводе 16:08, Общество
В МВД назвали виновного в ДТП с автобусом в Подмосковье
Общество, 19:47
0
В МВД назвали виновного в ДТП с автобусом в Подмосковье

Столкновение автобусов «ПАЗ» и «Ивеко» в Подмосковье, в результате которого погибли четыре человека, произошло по вине водителя «ПАЗа», сообщили РБК в главном управлении МВД России по Московской области.

«Водитель автобуса «ПАЗ» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Ивеко», — сказали в областном МВД, уточнив, что все погибшие и пострадавшие находились в «Ивеко», в то время как «ПАЗ» был пуст.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД, «Ивеко» ехал из города Дмитров в село Рогачево.

Четыре человека погибли в ДТП с маршруткой и автобусом в Подмосковье
Общество

ДТП произошло в Дмитровском районе Подмосковья в воскресенье, 21 октября. В региональном главке МВД сообщили РБК, что в аварии погибли четыре человека. В Дмитровскую городскую больницу доставили 13 пострадавших, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Теги: Подмосковье , ДТП с автобусом
Главное
Горбачев прокомментировал отказ США от ДРСМД словами «не от большого ума» Политика
Материалы по теме
Четыре человека погибли в ДТП с маршруткой и автобусом в Подмосковье Общество
ГИБДД объявила о проверках пассажирских перевозок после ДТП с автобусами Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter