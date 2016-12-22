Минобороны сообщило об обнаружении фрагментов тел летчиков с Л-39

Оба летчика учебного самолета Л-39, потерпевшего крушение в Азовском море, погибли, военные обнаружили фрагменты их тел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

В министерстве отметили, что в течение 20 октября военные занимались извлечением фрагментов тел летчиков из воды. Для подъема крупных обломков фюзеляжа привлечен аварийно-спасательный катер Черноморского флота России. В Минобороны подчеркнули, что катер оборудован подъемным механизмом и может обеспечить спуск водолазов к фюзеляжу. Утром 21 октября поисковые работы на месте крушения Л-39 продолжат.

Учебно-боевой самолет Л-39 рухнул 18 октября в Азовское море в Краснодарском крае. СМИ сообщали, что пилотам удалось катапультироваться, они упали в море. На следующий день были найдены место крушения и обломки Л-39.