Командир СОБРа управления Росгвардии погиб в ДТП под Астраханью

В ДТП под Астраханью погиб командир специального отряда быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Астраханской области Валерий Иванников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Авария произошла на трассе Астрахань — Махачкала в Икрянинском районе области. Отмечается, что командир отряда был в отпуске и ехал на личном автомобиле, после чего машина перевернулась. В салоне находился человек 1957 года рождения, его доставили в больницу с травмами, угрозы жизни нет. МВД проводит проверку по факту гибели росгвардейца.

В середине октября умер командующий Восточным округом войск Росгвардии, герой России генерал-полковник Игорь Груднов. Причина смерти не сообщалась. Прощание с Грудновым состоялось 14 октября в Спасо-Преображенском соборе в Хабаровске. Генерал-полковника похоронили в Ростове-на-Дону.