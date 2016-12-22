Умер командующий Восточным округом войск Росгвардии

Герою России Игорю Груднову было 58 лет. Генерал-полковник скоропостижно скончался 11 октября

Игорь Груднов (Фото: Пресс-служба Росгвардии)

Сообщение о смерти командующего Восточным округом войск Национальной гвардии России генерал-полковника Игоря Груднова появилось на сайте Росгвардии.

«11 октября 2018 года на 59-м году жизни скоропостижно скончался Герой Российской Федерации, командующий Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Сергеевич Груднов», — говорится в сообщении. О причинах смерти не уточняется.

Руководство войск Нацгвардии выразило соболезнование родным и близким генерал-полковника.

Груднов родился 2 декабря 1958 года в городе Чистополе Республики Татарстан. Служил на командных должностях в Управлении внутренних войск МВД СССР по Украинской ССР и Молдавской ССР, позднее в Управлении внутренних войск по Дальнему Востоку и Восточной Сибири. В 1996 году был переведен на Северный Кавказ, где лично принимал участие в боевых действиях, был неоднократно ранен.

В 2000 году за мужество и отвагу, умелое руководство операцией по освобождению Грозного от террористов Груднову было присвоено звание Героя России.

Восточным округом войск Национальной гвардии России Груднов командовал с 13 октября 2016 года.