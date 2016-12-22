Названо место похорон командующего Восточном округом войск Росгвардии

Герой России, командующий Восточным округом войск Национальной гвардии России генерал-полковник Игорь Груднов будет похоронен в Ростове-на-Дону, дата и кладбище, на котором пройдут похороны, неизвестны. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.
Груднов умер 11 октября на 59-м году жизни, причина смерти не сообщалась. Прощание с генерал-полковником прошло 14 октября в Спасо-Преображенском соборе в Хабаровске.
Груднов в 1980-1990-е годы служил на командных должностях в управлении Внутренних войск МВД СССР по Украинской ССР и Молдавской ССР, затем перешел в управление Внутренних войск по Дальнему Востоку и Восточной Сибири. В 1996 году принял участие в боевых действиях на Северном Кавказе, получил несколько ранений.
В 2000 году ему было присвоено звание Героя России за руководство операцией по освобождению Грозного от боевиков. В октябре 2016 года Груднов стал командующим Восточного округа войск Росгвардии.