Франция потребовала тщательно расследовать смерть саудовского журналиста

Подтверждение смерти саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи является «первым шагом на пути к установлению истины, но многие вопросы остаются без ответа», поэтому необходимо провести тщательное расследование, установить все обстоятельства его смерти и наказать виновных. Об этом говорится в заявлении МИД Франции, размещенном на сайте министерства.

«Обстоятельства его смерти подчеркивают необходимость защиты журналистов и всех тех, чье свободное выражение мнения способствует общественным дискуссиям по всему миру. Это приоритет нашей внешней политики», — указывается в заявлении.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и глава немецкого МИДа Хайко Маас потребовали провести «прозрачное» расследование смерти Хашкаджи, отметив, что предоставленная Саудовской Аравией информация о его гибели является недостаточной.

Хашкаджи работал в газете The Washington Post, в своих публикациях он критиковал действия саудовских властей. Журналист пропал 2 октября, в последний раз он выходил на связь из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Турции считали, что саудовский журналист был убит в консульстве, в королевстве отрицали свою причастность к его гибели.

Однако Генпрокуратура Саудовской Аравии 20 октября признала смерть Хашкаджи в стамбульском консульстве. В ведомстве сообщали, что журналист погиб во время ссоры внутри здания консульства. По делу о смерти Хашкаджи были задержаны 18 человек, замглавы разведки королевства отправили в отставку, а советник королевского двора Ахмед Ассири был лишен звания. Кроме того, король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приказал провести реструктуризацию саудовской разведки после гибели журналиста.