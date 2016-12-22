На избирательных участках в Кабуле произошло несколько взрывов

В столице Афганистана Кабуле три человека погибли в результате взрывов на избирательных участках, где 20 октября проходят выборы в парламент. Об этом сообщает AFP.
По данным МВД, всего по всей стране произошло 15 взрывов, в том числе в одной из школ и в мечети, которые использовались как избирательные участки.
«По меньшей мере три человека были убиты и 30 ранены в столице Кабуле», — заявил заместитель пресс-секретаря министерства здравоохранения. О жертвах и пострадавших в других регионах страны не сообщается.
AFP уточнило, что в результате инцидента пострадал сотрудник правоохранительных органов. Большинство взрывов было совершено с помощью самодельных взрывных устройств.
Ранее сообщалось, что девять кандидатов в депутаты парламента были убиты с начала июля.
14 октября в афганской провинции Тахар произошел взрыв во время предвыборного митинга, в результате которого погибли 22 человека и 36 пострадали.