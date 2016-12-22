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На избирательных участках в Кабуле произошло несколько взрывов
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На избирательных участках в Кабуле произошло несколько взрывов
Общество, 14:15
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На избирательных участках в Кабуле произошло несколько взрывов

В столице Афганистана Кабуле три человека погибли в результате взрывов на избирательных участках, где 20 октября проходят выборы в парламент. Об этом сообщает AFP.

По данным МВД, всего по всей стране произошло 15 взрывов, в том числе в одной из школ и в мечети, которые использовались как избирательные участки.

​«По меньшей мере три человека были убиты и 30 ранены в столице Кабуле», — заявил заместитель пресс-секретаря министерства здравоохранения. О жертвах и пострадавших в других регионах страны не сообщается.

AFP уточнило, что в результате инцидента пострадал сотрудник правоохранительных органов. Большинство взрывов было совершено с помощью​ самодельных взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что девять кандидатов в депутаты парламента были убиты с начала июля.

14 октября в афганской провинции Тахар произошел взрыв во время предвыборного митинга, в результате которого погибли 22 человека и 36 пострадали.
 

Теги: Кабул , избирательные участки , взрыв
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