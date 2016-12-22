В Афганистане 22 человека погибли при взрыве на предвыборном митинге

В афганской провинции Тахар произошел взрыв во время предвыборного митинга. В результате погибли 22 человека и 36 пострадали, сообщает Tolo News.

По данным телеканала, взрыв произошел в округе Рустак и был нацелен на предвыборную кампанию женщины-кандидата. Бомба была заложена в мотоцикле.

Tolo News отмечает, что эта атака, связанная с избирательным процессом, стала третьей в октябре. В частности, 3 октября произошел взрыв на предвыборном митинге в провинции Нангархар, в результате которого погибли 14 человек.

20 октября в Афганистане пройдут парламентские выборы. Телеканал добавляет, что по меньшей мере восемь кандидатов были убиты с начала июля.

В середине сентября в провинции в Афганской провинции Нангархар террорист-смертник подорвался во время протестов. В результате погибли 25 человек и еще 60 получили ранения. Протестующие требовали уволить главу полиции в районе Ачин.