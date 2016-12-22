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В Афганистане при взрыве погиб девятый кандидат в депутаты парламента
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В Афганистане при взрыве погиб девятый кандидат в депутаты парламента
Политика, 10:07
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В Афганистане при взрыве погиб девятый кандидат в депутаты парламента

В городе Лашкаргах в провинции Гильменд на юге Афганистана при взрыве бомбы погиб кандидат в депутаты парламента Абдул Джабар Кахраман. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора провинции Омар Цвака, сообщает бюро Би-би-си в Афганистане и Пакистане.

Взрыв произошел в штабе кандидата в депутаты. По словам Цвака, также были ранены семь человек. Reuters сообщает о восьми пострадавших.

В Twitter афганского телеканала Tolo News со ссылкой на главу МВД Ахмада Бармака сообщается, что всего в результате взрыва погибли три человека. Арестованы три подозреваемых в причастности к теракту. 

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования близким погибших.

Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан». Афганский телеканал Tolo News со ссылкой на власти провинции сообщает, что взрывное устройство было заложено в диван, на котором сидел Кахраман.

Таким образом, с июля в террористических атаках погибли уже девять кандидатов в депутаты афганского парламента. Последний теракт произошел 14 октября в провинции Тахар на предвыборном митинге кандидата. Тогда погибли 22 человека и 36 пострадали.

Выборы в законодательное собрание страны пройдут 20 октября. На 249 депутатских кресел претендуют более 2,5 тыс. кандидатов.

Теги: взрыв , Депутаты , Афганистан
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