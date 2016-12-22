Кокорин получил первую передачу в СИЗО

Арестованный по обвинению нанесении побоев футболист Александр Кокорин получил первую передачу от родственников, рассказал РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников, который был у футболиста накануне.

«Был я вчера у него, [передача поступила] от родственников. Ему тяжело, конечно. По-прежнему раскаивается, переживает о жене, о детях», — рассказал Мельников.

Он добавил, что недавно у Кокорина состоялось первое свидание с отцом. Футболист также выразил надежду, что ему дадут второе свидание для встречи с женой.

Мельников также сообщил, что Кокорин написал заявление с просьбой заниматься на тренажерах.

Ранее сообщалось, что арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева перевели из «карантинных» камер СИЗО в обычные.

Кокорин, Мамаев и их знакомые устроили драку в Москве 8 октября сначала с водителем ведущей «Первого канала», а после с чиновниками Минпромторга. По данному факту были заведены уголовные дела по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное организованной группой).



