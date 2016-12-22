В Индии число жертв наезда поезда на толпу возросло до 61 человека
Общество, 05:49
0
В Индии число жертв наезда поезда на толпу возросло до 61 человека
В Индии число погибших при наезде поезда на толпу возросло до 61 человека. Об этом сообщили медики, пишет Hindustan Times. Ранее сообщалось о более 50 погибших.Всего были госпитализированы 80 человек, 25 из которых находятся в «очень серьезном состоянии», рассказал собеседник издания.
Инцидент произошел в пятницу, 17 октября, в индийском штате Пенджаб. Люди стояли на путях и смотрели за церемонией сожжения чучела демона Раваны из индийских мифов в ходе праздника Дасера. По словам очевидцев, люди не могли услышать поезд из-за взрывов петард. Как сообщал портал The Indian Express, у железнодорожных путей на праздник пришли более тысячи человек. Местные власти сообщили, что число погибших может достигнуть от 100 до 150 человек.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Раму Натху Ковинду и премьер-министру Индии Нарендре Моди. Также российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.