Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей под поездом в Индии

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Индии в связи с гибелью более 50 человек после того, как поезд въехал в толпу, стоявшую на путях. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
Путин выразил соболезнования президенту Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди, а также семьям и близким погибших.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.
ЧП произошло в индийском городе Амритсар в штате Пенджаб. Люди отмечали праздник Дасера и наблюдали за церемонией сожжения чучела демона Раваны. По словам очевидцев, из-за грохота петард было невозможно услышать приближающийся поезд.
Глава местной полиции сообщил, что число жертв может превысить 60 человек, однако точное количество погибших пока не известно. В больницы доставили около 70 пострадавших. Соболезнования близким погибших выразил президент Индии Рам Натх Ковинд и другие политики.