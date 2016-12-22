Поезд въехал в толпу во время праздника в Индии
Общество, 18:07
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Поезд въехал в толпу во время праздника в Индии
Правоохранительные органы заявили, что число жертв может составить более 50 человек
Поезд въехал в людей, стоявших на железнодорожных путях в индийском городе Амристар в штате Пенджаб на северо-западе страны, передает индийский портал First Post. Число жертв может превысить 50 человек, ссылается портал на данные полиции.
Люди наблюдали за сжиганием чучела демона Раваны из индийских мифов — таким образом отмечается праздник Дасера.
По данным портала The Indian Express, у железнодорожных путей собрались более тысячи человек.
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