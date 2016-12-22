Число жертв взрыва на заводе в Гатчине возросло до трех человек

Число жертв взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в городе Гатчина достигло трех человек. Об этом сообщил представитель правительства Ленинградской области, передает «РИА Новости». Ранее сообщалось о двух погибших, и трех пострадавших.
По его словам, спасатели обнаружили на месте происшествия труп мужчины.
Как рассказали в оперативном штабе на месте ЧП, под завалами находятся еще люди, передает ТАСС. Он добавил, что такие выводы были сделаны после обследования места происшествия кинологами с собаками. Собеседник агентства добавил, что, по словам очевидцев, под обломками могут быть три человека.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что спасатели продолжают разбирать завалы. По его словам, работы будут продолжаться всю ночь. Дрозденко отметил, что спасатели МЧС снабжены всей необходимой тяжелой техникой, в том числе краном и бульдозером.
Взрыв на заводе «Авангард» произошел в пятницу, 19 октября. Сначала обрушились четыре этажа, а затем и само здание. В момент инцидента внутри находились несколько человека. Спасатели сообщили, что взрыв имел технологический характер и произошел в одном из производственных помещений. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).