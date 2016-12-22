Кадыров посетил Ингушетию на фоне протестов из-за изменения границы

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Ингушетию и встретился с общественными и религиозными деятелями республики. Об этом сообщил источник «Интерфакса». Ингушский активист Исмаил Нальгиев подтвердил РБК, что глава чеченской республики встретился со старейшиной. Позднее о поездке написал на своей странице «ВКонтакте» сам Кадыров.

«Кадыров приехал в Ингушетию со своим кортежем, заехал в наше родовое село, к нашему старейшие Мухажиру Нальгиеву. Кортеж оставил у мечети, сначала он пришел туда на молитву, а оттуда они на двух-трех машинах приехали к нашему старейшине. Узнав, что Кадыров едет, буквально за 15 мин у дома собралось около тысячи человек, большинство люди из тейпа, но не только. Кадыров зашел к старейшине, без охраны, они поговорили, обсуждался вопрос о высказывании Кадырова, что он разнесет тех ингушей, которые придут к нему митинговать. У нашего старейшины насчет этого были претензии. Он об этом Кадырову сказал, на что глава Чечни ответил, что не имел в виду весь народ, а говорил о двух-трёх людях. Они в итоге разошлись, пожав друг другу руки», — рассказал ингушский активист Исмаил Нальгиев.

По словам источника агентства, Кадыров посетил место, связанное с почитаемом религиозным деятелем Батал-Хаджи Белхороевым и поговорил с его потомками.

В Ингушетии проходят митинги после того, как в начале октября парламент республики ратифицировал соглашение об изменении границы с Чечней. Документ был подписал 26 сентября Кадыровым и ингушским главой Юнусом-Беком Евкуровым.



В среду, 17 октября, Кадыров, комментируя митинги из-за изменения границы между республиками, заявил, что попытки «раздуть ситуацию» неприемлемы. Глава Чечни заметил, что чеченцы будут «братьями» для ингушей, несмотря на то, что делают «отдельные лица». Также Евкуров призвал участников и организаторов митингов «не создавать проблем для республики».