В Чечне наградили членов комиссии по определению границы с Ингушетией

Спикер парламента Чеченской Республики Магомед Даудов наградил орденами и грамотами членов комиссии, занимавшейся определением границы между Чечней и Ингушетией. Об этом сообщается на сайте республиканского парламента.

«Несмотря на выкрики разных провокаторов, между чеченцами и ингушами всегда будет братство и уважение друг к другу», — сказал спикер.

Ордена «За развитие парламентаризма в Чеченской Республике» получили шесть чиновников, среди которых замминистра внутренних дел Апти Алаудинов, министр имущественных и земельных отношений Асламбек Ирасханов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Саид-Магомед Темирханов и другие.

Видеопроект «Ромб» опубликовал запись выступления Рамзана Кадырова, в котором он напомнил, что закон о границе вступил в силу.

​«По эту сторону границы — чеченская земля, по ту — ингушская. Если вы настоящие мужчины, если вы народ, если это территория — ваша, сделайте там митинг. Закон принят, он вступил в силу. Эта кучка, которая называет себя предводителями, если вы мужчины — придите на мою территорию и сделайте там хоть один митинг. Если вы оттуда живыми уйдете, я — тот, кем вы меня обзываете», — заявил Кадыров. При этом он заметил, что в Чечне рады видеть соседей в качестве гостей и туристов.

26 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Она не была четко установлена с 1991 года со времени распада Чечено-Ингушской АССР. 16 октября оно вступило в силу.

В связи с подписанием соглашения в Ингушетии начались протесты. Активисты собирались у здания парламента в Магасе. При этом власти республики разрешили провести акцию 8–15 октября, впоследствии ее продлили д​о 17 октября.