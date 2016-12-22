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Новосибирский министр труда отказался оценить «подарки» от пенсионерки
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Новосибирский министр труда отказался оценить «подарки» от пенсионерки
Общество, 14:02
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Новосибирский министр труда отказался оценить «подарки» от пенсионерки

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов отказался прокомментировать подаренные ему пенсионеркой веревку и мыло.

«Давать оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство, считаю некорректным», — говорится в сообщении министра, поступившем в РБК.

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Ранее в пятницу, 19 октября, на странице фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» во «ВКонтакте» было опубликовано видеообращение новосибирской пенсионерки. На видео она пытается передать министру труда и социального развития региона Фролову мыло и веревку в ответ на прибавку к пенсии. «Подарки» пенсионерки обошлись ей в 89 руб. На такую сумму ранее в регионе предложили увеличить прожиточный минимум.

«Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 руб. от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения», — сказала женщина.

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По словам Фролова, с 1 января 2019 года пенсионерам, получающим пенсии ниже 8814 руб., будет осуществляться социальная доплата. «Ее размер будет рассчитываться индивидуально. Средний размер доплаты составит 1892 руб. Повышение обычных пенсий, назначенных, исходя из стажа работы всем неработающим пенсионерам, производится в соответствии с федеральным законом «О страховых пенсиях» путем индексации в зависимости от уровня инфляции и не зависит от величины прожиточного минимума пенсионера», — отметил министр.

В середине октября глава Саратовской области Валерий Радаев уволил с должности министра занятости, труда и миграции Наталью Соколову. Она оказалась в центре скандала после спора с депутатом местной областной думы о том, что 3,5 тыс. руб. достаточно для удовлетворения «физиологически минимально допустимых» потребностей.

Теги: пенсионерка , Новосибирская область , прожиточный минимум , Пенсия
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