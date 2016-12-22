Суда в Азовском море предупредили об упавших в воду летчиках Л-39

Экипажи проходящих в Азовском море судов предупреждены о том, что в воде находятся оба летчика, которые катапультировались во время падения учебно-боевого самолета Л-39. Об этом ТАСС сообщили в портовых структурах Азово-Черноморского бассейна.
Там отметили, что все корабли, идущие через воды Азовского моря, призваны наблюдать за поверхностью воды. Также их обязали доложить в случае обнаружения пилотов. «Все, кто идет мимо, наблюдают», — сказал собеседник агентства.
По его словам, это стандартная процедура в подобных ситуациях.
Выполнявший плановый учебно-тренировочный полет самолет Л-39 потерпел крушение 18 октября около 17:00 мск недалеко от населенного пункта Должанская. В Минобороны отметили, что самолет выполнял полет без боекомплекта. «По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность», — уточнили в военном ведомстве.
ТАСС со ссылкой на собеседника в оперативных службах региона сообщил, что летчики упали в море. «Самолет упал в воду. Ведутся поисковые работы, летчиков пока не нашли. Летчики тоже в воду упали», — заявил он.