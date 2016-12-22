Россияне стали меньше тратить и брать кредиты

Более половины россиян (54%) считают ситуацию в стране неблагоприятной для совершения крупных покупок, еще 29% придерживаются другого мнения, также большинство опрошенных (69%) не намереваются получить крупный заем, а всего 15% респондентов считают возможным в настоящее время брать кредит. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившем в РБК.

Две трети россиян (65%) откладывают сбережения, сокращая повседневные расходы, и только 25% респондентов не прочь быстро потратить зарплату или пенсию. Одновременно уровень доверия у россиян к банкам снизился до 44% в сентябре, тогда как с начала года этот показатель колебался в пределах от 42% до 51%. Треть опрошенных считают необходимым забрать свои средства из банков.

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 21 сентября, в нем принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В мае Росстат сообщил о резком замедлении роста реальных доходов населения — до 0,3% по сравнению с маем 2017 года. ТакжеРосстат отмечал, что на протяжении четырех лет в России наблюдался спад реальных доходов — начиная с 0,4% в 2014 и кончая 1,7% в 2017.

Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС в июле 2018 года констатировали, что россияне переходят от сберегательной модели поведения к кредитной. По их данным, за пять месяцев 2018 года сбережения домашних хозяйств выросли всего на 1,3% (330 млрд руб.) — это самый низкий темп притока средств населения на депозиты за январь—май с 2014 года. При этом долги россиян перед банками выросли на 7,1% (883 млрд руб.).