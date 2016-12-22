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Китай вслед за Россией и ЕС попросил помощи ВТО в разрешении спора с США
Экономика, 06:28
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Китай вслед за Россией и ЕС попросил помощи ВТО в разрешении спора с США

Китай вслед за Россией и Европейским союзом обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой создать третейскую группу в споре с Соединенными Штатами относительно дополнительных американских пошлин на сталь и алюминий, передает Reuters.

В заявлении Министерства торговли Китая говорится, что решение Вашингтона, принятое им весной текущего года, об изменении тарифов на импортную сталь и алюминий было «актом протекционизма», который серьезно подорвал правила международной торговли.

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В ведомстве подчеркнули, что консультации с представителями США в рамках механизма урегулирования споров ВТО не смогли решить проблемы Пекина, побудив его попросить создать третейскую группу.

Вечером 18 октября Россия, а затем Норвегия и страны Европейского союза подали запрос на создание третейской группы в споре с США в ВТО. Кроме России решения США относительно дополнительных пошлин в ВТО также пытаются оспорить Китай, Индия, страны ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция.

В марте текущего года президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия. 1 июня решение Трампа вступило в силу. Так, на ввоз стали были установлены 25-процентные пошлины, на алюминий — 10-процентные.

Теги: пошлины , сталь , алюминий , Китай
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