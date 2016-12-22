В Киеве не обнаружили следов посещения «отравителями Скрипалей» Украины

Подозреваемые в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига) в период с 2013 по 2018 годы официально не посещали территорию Украины. Об этом ​радиостанции «Громадскье» заявил источник в Государственной пограничной службе Украины.

По его словам, есть основания утверждать, что лица с паспортами на вышеуказанные имена не пересекали украинскую государственную границу за последние пять лет.

При этом, как отметил собеседник радиостанции, нельзя исключать того факта, что они могли попасть на Украину «по документам оперативного прикрытия».​

Весной текущего года в британском Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией. Власти Великобритании обвинили в произошедшем Москву, которая в свою очередь все обвинения отрицала.

В начале сентября прокуратура Англии и Уэльса объявила имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным британских спецслужб, это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее журналисты The Insider и эксперты Bellingcat заявили, что в действительности Боширов — это полковник разведки Анатолий Чепига, а Петров — военный врач ГРУ Александр Мишкин.

​1 октября бывший журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев рассказал РБК, что полковник Главного управления Генштаба и Герой России Анатолий Чепига возглавлял операцию по эвакуации в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году.