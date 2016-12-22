Пентагон усомнился в словах Путина о похищенных 700 человек в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны США Шон Робертсон прокомментировал информацию о похищении 700 человек боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает Reuters.
По его словам, у Вашингтона нет информации о столь большом числе взятых в заложники людей. «Хотя мы подтвердили, что на прошлой неделе неподалеку от Дейр-эз-Зора произошла атака на лагерь внутренне перемещенных лиц, у нас нет информации, подтверждающей большое количество заложников», — сказал Робертсон.
Представитель Пентагона добавил, что американское руководство не располагает сведениями о том, что граждане США были взяты в заложники в Дейр-эз-Зоре.
Он также заявил, что Соединенные Штаты «скептически» относят к словам российского президента Владимира Путина, который 18 октября во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что боевики ИГ захватили около 700 заложников в Сирии.