СМИ узнали о взятых в заложники боевиками ИГ в Сирии европейцах

Среди 700 человек, взятых в заложники боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в подконтрольном им населенном пункте Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, есть граждане западноевропейских и других государств. Об этом сообщили «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на военно-дипломатические источники.
«Среди заложников ИГ в этом районе находятся уже более 700 человек, в том числе граждане западноевропейских и других государств», — заявил источник «Интерфакс.
Эту информацию подтвердили источники «РИА Новости» и ТАСС. По словам собеседника «РИА Новости», в Хаджине продолжается безрезультатное наступление курдских формирований при поддержке коалиции во главе с Соединенными Штатами на боевиков ИГ.
«Имитация борьбы с террористами в данном районе Сирии длится уже более полугода и используется Вашингтоном для оправдания своего незаконного присутствия в этой стране», — подчеркнул он.
Кроме того, источники агентств сообщили, что террористы «Исламского государства» 13 октября совершили вооруженное нападение на лагерь беженцев в районе населенного пункта Эль-Бахра в провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего в заложники были взяты и вывезены в Хаджин около 130 арабских семей.
Собеседник ТАСС заявил, что для освобождения заложников боевики требуют от Сирийских демократических сил (СДС), которые ведут боевые действия на стороне коалиции, отпустить всех ранее арестованных сторонников, а также передать под контроль террористов некоторые территории на восточном берегу Евфрата. Источник отметил, что в качестве давления боевики ежедневно проводят казни заложников.
15 октября в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщили, что несмотря на заявления Вашингтона о победе над боевиками «Исламского государства» в Сирии, террористыи установили контроль над полосой длиной в 20 км вдоль восточного берега реки Евфрат и взяли в плен около 700 человек.