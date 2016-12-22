Российские военные рассказали о похищении 700 человек боевиками в Сирии

Несмотря на заявления США о победе над боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии, боевики установили контроль над полосой длиной в 20 км вдоль восточного берега реки Евфрат и взяли в плен около 700 человек, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), поступившем в РБК.
«Похищенные мирные жители фактически взяты в заложники и могут быть использованы террористами в качестве «живого щита» для прикрытия террористов от возможного наступления «Сирийских демократических сил», — заявили в ЦПВС.
Там отметили, что призывают лидеров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и «встать на путь мирного урегулирования» в районах, которые они контролируют.
Военные сообщили, что из-за «бездействия проамериканских сил» террористы захватили полосу между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса на восточном берегу Евфрата.
10 октября Минобороны заявило, что боевики лояльного ИГ формирования напали на штаб другой террористической группировки и вывезли оттуда два баллона с хлором. Затем напавшие передали их другой группировке на юге Алеппо.
США и другие западные страны неоднократно возлагали на правительственные силы ответственность за применение химического оружия.