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Максакова заявила о захвате неизвестными ее квартиры в Киеве
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Максакова заявила о захвате неизвестными ее квартиры в Киеве
Общество, 21:32
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Максакова заявила о захвате неизвестными ее квартиры в Киеве

Неизвестные взломали дверь и ворвались в квартиру Марии Максаковой, вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом она рассказала изданию «Гордон».

«Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали», — сказала она.

По словам Максаковой, неизвестные заблокировали в квартире ее сына и его няню.

По ее словам, ответственным за эти действия может быть бывший глава отдела Следственного комитета России по Московской области по Одинцовскому району Денис Панаитов. Максакова рассказала, что именно он настаивал на переезде Вороненкова на Украину и предложил ему пожить в своей киевской квартире.

Убитого в Киеве Вороненкова будут судить в России за мошенничество
Общество

«При этом брал непосильно большую аренду — ежемесячно $8 тыс. В какой-то момент было принято решение, что я перепишу на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот в ответ — на меня свою квартиру в Киеве», — сказала она. Максакова добавила, что право собственности на ее московскую квартиру Патаитов получил 22 марта 2017 года, за день до убийства Вороненкова.

При этом Панаитов не выполнил свою часть сделки, и украинское следствие возбудило против него дело о мошенничестве. Максакова уточнила, что его киевскую квартиру арестовали после того, как он не являлся на допросы и скрывался от украинских правоохранителей.

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Фотогалерея Еще 7 фото
Фотогалерея

23 марта 2017 года Вороненкова застрелили возле отеля в центре Киева. Охранник экс-депутата ранил нападавшего и тот скончался в больнице. В октябре того же года Генпрокуратура Украины заявила, что организатором преступления является бывший гражданский муж Максаковой — Владимир Тюрин, сам он отверг причастность к убийству.

Теги: Мария Максакова , захват
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