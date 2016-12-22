Убитого в Киеве Вороненкова будут судить в России за мошенничество

Следственный комитет России (СК) завершил расследование уголовного дела в отношении убитого весной 2017 года в Киеве Дениса Вороненкова. В сообщении ведомства говорится, что расследование дела против экс-депутата Госдумы было продолжено после его смерти по настоянию близких родственников погибшего.
В СК пояснили, что следствию удалось доказать причастность Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц (ст. 170.1 УК), к совершению указанных преступлений.
«Следствием установлено, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО «ТОМА». Также Вороненков организовал «обналичивание» полученных преступным путем денежных средств и распределил их между собой и другими соучастниками», — говорится в сообщении СК.
В связи с наличием у следствия необходимых доказательств вины Вороненкова (показания соучастников, потерпевшего и свидетелей, результаты обысков и заключения экспертиз), дело в отношении экс-депутата вместе с утвержденным обвинительным заключением было передано СК в суд для рассмотрения по существу.
Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Это случилось после его переезда на Украину. Следствие установило, что исполнителем преступления был Павел Паршов: мужчина выстрелил в Вороненкова после того, когда тот вышел из гостиницы. Охранник экс-депутата ранил нападавшего во время покушения, позже Паршов скончался в больнице.