Шесть пострадавших в Керчи детей доставили в московскую клинику

Шесть детей, пострадавших при стрельбе и взрыве в Керченском политехническом колледже, доставили в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.
«У пострадавших в Керчи взрывные осколочные травмы, трое находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Сейчас дети в реанимации», — написал мэр.
По его словам, к приезду детей в НИИ сформировали бригады из лучших врачей, а также подготовили реанимационные.
Ранее 18 октября из Симферополя в Москву на самолете МЧС доставили семерых пострадавших при взрыве в Керчи.
Накануне студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа пришел в учебное заведение с ружьем. Он расстрелял учителей и учеников, а затем покончил с собой. В столовой он оставил рюкзак с взрывным устройством, которое сдетонировало. В результате погиб 21 человек, а более 40 пострадавших находятся в больницах. Первоначально СК возбудил дело по статье «теракт», однако потом переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. В Крыму и Севастополе с 18 октября объявили трехдневный траур.
МЧС России сообщало, что доставит на самолете в Москву семерых пострадавших. Воздушное судно вылетело из Симферополя.