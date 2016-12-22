Летчики успели катапультироваться с разбившегося на Кубани самолета

Пилоты военного учебного самолета Л-39, который потерпел крушение в Краснодарском крае, успели катапультироваться, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

«Ведутся поисковые работы, летчиков пока не нашли. Летчики тоже в воду упали», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что самолет потерпел крушение в Азовском море, в районе Должанской косы. В то же время другой источник ТАСС заявил, что Л-39 упал в полутора километрах от береговой линии.

Информацию о том, что летчикам удалось катапультироваться подтвердил и информированный собеседник «Интерфакса». Однако он не уточнил, произошло это над водой или нет.

Ранее в Минобороны рассказали, что 18 октября около 17:00 мск самолет Л-39, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет, потерпел крушение недалеко от населенного пункта Должанская.

В оборонном ведомстве добавили, что причиной инцидента может быть техническая неисправность самолета.