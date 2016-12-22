Bloomberg узнал о непонимании Меркель речи Мэй о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед лидерами стран Евросоюза, говорила так быстро, что канцлер Германии Ангела Меркель не поняла, о чем шла речь, передает агентство Bloomberg cо ссылкой на три источника.

Как отмечает издание, у Мэй было около 15 минут на выступление перед неанглоязычной аудиторией, однако британский премьер говорила нервно и слишком быстро. После того, как Мэй закончила выступать, Меркель отметила, что не совсем поняла, о чем говорила премьер-министр Великобритании, и заявила, что попросит переговорщика ЕС Мишеля Барнье прояснить ей слова Мэй.

«Мы не знаем, чего они [Великобритания] хотят. Они и сами не знают, чего хотят. Это проблема», — сказала агентству президент Литвы Даля Грибаускайте.

В 2016 году в Великобритании провели референдум о выходе из ЕС, в результате Brexit поддержали 51,9% участников голосования. Ожидается, что страна покинет Европейский союз в марте 2019 года. Сейчас стороны ведут переговоры об условиях Brexit.

Председатель ЕС Дональд Туск в своем обращении к лидерам стран Евросоюза 16 октября допустил, что Великобритания может покинуть организацию без заключения сделки. По его словам, данный сценарий сейчас более вероятен, чем когда-либо.