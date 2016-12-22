British American Tobacco закроет производство в Саратове

Компания «Бритиш Американ Тобакко Россия» («БАТ Россия») решила закрыть свою фабрику в Саратовской области и перенести ее производственные мощности в Санкт-Петербург, сообщается на сайте компании.
«Решение о пересмотре производственных мощностей было тщательно продуманным и будет реализовано постепенно, чтобы минимизировать негативные последствия», — заявил управляющий директор «БАТ Россия» Аттила Кундрак.
В «БАТ Россия» пояснили, что фабрика в Саратовской области будет закрыта из-за роста цен на сигареты, снижения спроса и увеличения доли нелегальной продукции. Сотрудникам саратовской фабрики предложат работу в Санкт-Петербурге и других подразделениях компании.
«В 2017 году объем легального табачного рынка в России уменьшился на 7,3%», — говорится в сообщении компании.
В мае стало известно, что «БАТ Россия» расширит производство в Санкт-Петербурге и инвестирует 1,7 млрд руб. в локализацию производства табачных стиков для системы нагревания табака.