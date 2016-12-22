Сигареты, пиво и молоко стали самыми продаваемыми повседневными товарами

Сигареты стали самой крупной товарной категорией товаров массового спроса (FMCG) в 2017 году, говорится в сообщении Japan Tobacco International (JTI), поступившем в РБК. Табачная компания привела данные аналитической компании Nielsen.

Как показало исследование фактических розничных продаж более 200 категорий товаров FMCG в России, доля сигарет составила 14,4% в денежном выражении.

Согласно данным Nielsen, в пятерке самых крупных по объему выручки товарных категорий также указаны пиво (8,7%), водка (6,3%), пастеризованное молоко (2,5%) и растворимый кофе — 2,2%. При этом 2,8% от выручки всех товаров исследуемых категорий пришлось на долю одного табачного бренда — сигарет Winston.

Аналитики Nielsen в рамках исследования проводили опрос в торговых точках разного формата в городах России и поселках городского типа с населением свыше 10 тыс. человек.