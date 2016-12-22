Коллеги рассказали о матери устроившего стрельбу в Керчи

Коллеги сотрудницы онкодиспансера Галины Росляковой, которая, предположительно, является матерью устроившего стрельбу студента Керченского политехнического колледжа, рассказали РБК о ее жизни.

«Я знаю Галину, много сказать не могу о ней, потому что особо с ней не общались, только по рабочим вопросам. А так, знаю ее только с положительной стороны. Хороший человек, ответственный сотрудник, никогда не грубила, относилась ко всем хорошо, человек не конфликтен. Работает она достаточно давно, больше 10 лет. О ее семейной жизни мало кто знает, особо никому не рассказывала», — сообщил коллега Росляковой на условиях анонимности.

По словам собеседника РБК, в день происшествия Рослякова была на рабочем месте. «Она принимала больных, привезенных из колледжа, не зная о том, кто в этом виноват», — отметил собеседник.

Другой сотрудник онкодиспансера подтвердил РБК, что Галина Рослякова работает санитаркой и 17 октября была на рабочем месте. По его словам, Рослякова создавала впечатление спокойного человека.

Еще одна знакомая Росляковой отметила ее профессиональные качества, однако рассказать о ней как о человеке не смогла, сославшись на отсутствие близкого общения.

В Керченском филиале ГБУЗРК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М.Ефетова» заявили РБК, что не дают комментарии, посоветовав обратиться в компетентные органы.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что мать Владислава Рослякова Галина работает санитаркой в онкодиспансере. В приемном покое сообщили газете, что, когда Рослякова услышала по телевизору имя нападавшего, она «схватила вещи и убежала». В диспансере также рассказали изданию, что Росляков иногда заходил на работу к матери. ​Она воспитывала сына одна.

По версии СК, стрельбу в политехническом колледже Керчи устроил 18-летний студент Владислав Росляков. После этого он покончил с собой. В образовательном учреждении также произошел взрыв. В результате погиб 21 человек, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом).